Gabriela Firea, anunț important pentru șoferi

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor, a executat în 2017 lucrări de reparaţii şi reabilitare a sistemului rutier pe 85 de artere, reprezentând o distanţă de 109 kilometri, a anunţat, marţi, primarul general Gabriela Firea.

De asemenea, conform unui comunicat transmis de PMB, anul acesta se vor asfalta 26 de străzi şi intrări din cartierul Henri Coandă, plus ultimele 15 străzi de pământ aflate în administrarea Municipalităţii.

"Am deblocat lucrările la cartierul Henri Coandă şi am demarat ample acţiuni de asfaltare, pentru că, în perioada 2015 - noiembrie 2016, nu s-au executat lucrări...

