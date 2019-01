Primarul Capitalei Gabriela Firea a precizat că a fost în concediu medical, a avut o periodă grea, dar este la serviciu de la 7 ianuarie, fiind la muncă chiar și cu perfuzii.

Ea a mai declarat că se află încă sub tratament, dar se simte mai bine.

„Mă simt mai bine. Sunt în continuare sub tratament și respect cu strictețe un regim alimentar. A fost un eveniment mai neplăcut. A fost o cumpănă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și medicilor pentru că am ieșit cu fruntea sus. Sper să nu se mai repete. Nu a fost foarte simplu pentru mine.

Deși am spus că nu mă mai miră nimic, am citit că un domn consilier general a declarat că mi-am... citeste mai mult