La o săptămâna după porția de huduieli pe care și-a luat-o pe Arena Națională, Gabriela Firea recunoaște că a făcut un gest nepotrivit.

Primarul general al Capitalei a declarat, luni, pentru RFI, că a greșit alegând să-i înmâneze Simonei Halep cheia orașului și diploma de execelență în timpul evenimentului de pe Arena Națională.

”M-am tot gândit zilele acestea , am reflectat dacă a fost sau nu bine, dacă am procedat corect și am ajuns la o concluzie la care sper să ajungă cât mai multă lume: bunele intenții au existat încă din prima clipă – că nu a ieșit tocmai cum am dorit, într-adevăr, acesta este marele regret … Eu am avut... citeste mai mult

