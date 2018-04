Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că îl dă în judecată pe Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, pentru informațiile false pe care le-a împărtășit pe Facebook referitor la cazul fetiței de opt ani cu fibroză chistică.

"Ca sa se realizeze o operatie de transplant, fie ca este renal, pulmonar sau de alta natura, trebuie sa fie indeplinite cateva conditii. In primul rand, sa existe organul donat. Am observat ca este o campanie negativa dusa in mass-media de un fost ministru al Sanatatii care are business in domeniul sanatatii. Eu nu pot sa-i urez succes pentru ca isi face... citeste mai mult