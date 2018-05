Gabriela Cristea a purtat in emisiunea "Te vreau langa mine" de astazi o rochie de un roz intens, cu un decolteu adanc, scrie wowbiz. Indragita prezentatoare are sani naturali foarte frumosi pe care ii expune, din cand in cand, in decolteuri...

Antena 3, 10 Martie 2016