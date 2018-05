Microtrainingul înseamnă un amestec de vechi şi nou, de hârtie şi digital. Consumul de educaţie a crescut cu 30% şi sunt două mari pieţe: piaţa clasică (învăţământul clasic, n. Red) şi platformele de tip e-learning. Microlearning este undeva la mijloc, se numeşte blended learning, o învăţare amestecată, a spus Gabriel Vişan, Master Licentiat, Leadership Management International si Institute of Microtraining, în cadrul evenimentului ZF „Forumul de francize Transilvania”.

„Am simţit nevoia de a aduce un plus de educaţie, în special în românia şi am... citeste mai mult