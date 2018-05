Gabriel Oprea: Sunt nevinovat. Am incredere ca justitia va fi dreapta Gabriel Oprea a afirmat, miercuri, dupa trimiterea sa in judecata pentru ucidere din culpa in cazul decesului politistului Bogdan Gigina, ca are incredere ca ''justitia va fi dreapta si va restabili adevarul de necontestat'', si anume ca este nevinovat.

