"A fost o seară. O zi în care majoritatea românilor au votat. Se alegea preşedintele. Plecasem din PSD când am fost ministru de Interne şi am fost cu Onţanu şi Iordănescu. L-am invitat pe Dâncu, pe Andronic, pe Maior. Mi-a spus că nu cred că vin, că sunt la serviciu. Era şeful SRI. În jur de ora 19.00 luam masa. Pe la 19.30 Maior m-a sunat. A zis, Gabi pot să vin? Am zis, da. El a zis mai vin cu doi invitaţi. A stat o oră, a mâncat şi a plecat. A fost o cină private. O sufragerie normală. Au încăput 10-12 persoane. A fost o cină private... citeste mai mult

azi, 02:44 in Politica, Vizualizari: 65 , Sursa: Mediafax in