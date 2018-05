Gabriel Oprea a reacționat pe Facebook după ce DNA a dispus miercuri trimiterea sa în judecată în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină.

”Îmi voi dovedi nevinovăția în instanță, nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri”, a spus fostul lider al UNPR, în postarea sa.

"După mai bine de doi ani și jumătate de la teribilul accident în care polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața, s-a decis trimiterea în instanță a dosarului în care am fost acuzat pe nedrept.

