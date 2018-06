"O să fiu sincer. Da. În orice echipă se creează şi obiective. În cazul în care Victor Ponta câştiga alegerile, mi-a propus să preiau SRI. Am lucrat în domeniul securităţii naţionale şi am ajutat mult oamenii ăştia, mult de tot militarii din MApN, poliţişti, jandarmi, pompieri, dar cei din servicii speciale. De aceea şi oamenii aceştia ţin la noi, pentru că am făcut ceva pentru ei. Mi-a propus şi probabil acest lucru mi-ar fi schimbat şi destinul. Probabil. Repet. Sunt un om de cuvânt", a afirmat Gabriel Oprea, vineri seară la Realitatea... citeste mai mult

azi, 02:44 in Politica, Vizualizari: 64 , Sursa: Mediafax in