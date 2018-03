Gabriel Oprea îi răspunde lui Liviu Dragnea, după ce aceștia s-au lansat într-o polemică, privind sprijinul acordat în accederea lui Dragnea în fruntea PSD.

”Haideti sa restabilim adevarul!

Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul PSD, spunandu-mi ca doreste sa ma roage ceva.

I-am raspuns ca il astept la sediul UNPR din aceeasi curte. Imi amintesc si azi - poate domnul Dragnea a uitat - cum stateam noi doi fata in fata, la un pahar cu vin, cu presa in spatele nostru si cum ma ruga sa-l ajut sa castige presedintia PSD. Liviu Dragnea stie foarte bine ca nu am vorbit la telefon nici cu... citeste mai mult

