Gabriel Oprea a fost audiat joi după-amiază, la Secția Specială de Anchetă a magistraților în dosarul în care este cercetată Kovesi.

”Un cetățean român a făcut o plângere penală unui magistrat român. Am fost chemat ca martor și am dat declarații. Nu pot să dau detalii încă.

E posibil să îl fi invitat în acea seară. Cred că o cină în mod privat nu încalcă legea, ceea ce încalcă legea sunt abuzurile.

În acea seară a fost doar o cină privată care nu încalcă nicio lege. Am repetat, altceva încalcă legea”, a declarat Oprea.

citeste mai mult

acum 15 min. in Actualitate, Vizualizari: 7 , Sursa: Antena 3 in