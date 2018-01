„Mai are voie scrisul, în lumea noastră grăbită, să fie abscons fără adâncime, complicat fără să transmită nimic, preţios şi doar pentru o mână de oameni? Iar cei care au pretenţia că gândesc mai pot s-o facă fără să aibă harul de a-i pune pe alţii pe gânduri?

Am năzuit să scriu o carte frumoasă pur şi simplu. De aceea, m-am adresat literaturii. Paginile din acest volum reprezintă modul meu de a fi întâlnit literatura dinăuntrul filozofiei. Reprezintă ceea ce a urmat după «cearta mea cu filozofia» de acum câteva decenii.

Ele sunt meditaţii despre nodurile vieţii – despre libertate,... citeste mai mult

