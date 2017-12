Gabriel Cotabiță a făcut dezvăluiri cu privire la momentul în care s-a aflat în comă.

”Nu îmi aduc absolut nimic. M-am trezit la spital. Atacul acela nu a fost primul. Nu vreau să știu de unde a venit. Eu combat aceste lucruri cu credință în Dumnezeu. Indiferent dacă ești lovit nu trebuie să ripostezi, energia ta bună se duce la cel care te atacă. Eu nu am fost ”dincolo”, dacă ajungeam acolo poate nu mă întorceam. Mi s-a spus că nu o să plec, că am rostul meu aici și trebuie să fac multe lucruri. Este foarte clar că ceea ce am auzit atunci este foarte adevărat. Întâmplările de acolo sunt niște... citeste mai mult