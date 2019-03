Duminica, 18 Februarie, 20:35 Nicolae Dică a vorbit despre greșelile de la golurile marcate de Dinamo, în egalul cu FCSB, scor 2-2. "Am trăit cu intensitate. Chiar dacă am avut momente bune de joc, ne-am creat ocazii multe. E important că am...

Gazeta Sporturilor, 18 Februarie 2018