Fundaşul Gabi Enache a bifat primele minute pentru ruşii de la Rubin Kazan, în amicalul cu Rosenborg, 4-1, şi urmează să semneze contractul. Luni a revenit în ţară pentru a-şi lua viza de Rusia, iar marţi se va întoarce sub comanda noului său antrenor, Kurban Berdiev.

"A fost foarte bine, băieţii m-au aşteptat foarte bine. Am avut prima discuţie cu antrenorul, şi-a dorit foarte mult să fiu la meciul acesta, să văd şi să ştiu ce vor de la mine. Am făcut un meci ok, mi-am dat seama cât de cât ce vor ei să joace şi pe ce post mă vor pune. Îl... citeste mai mult