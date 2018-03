Gabi Balint, 55 de ani, și-a reamintit de un meci jucat de Steaua în șaisprezecimile Cupei României acum 35 de ani.

Formația sa întâlnea Metalul Rădăuți pe 23 februarie 1983, echipă pe care a învins-o cu 2-0 după prelungiri, într-un meci jucat la -21 de grade Celsius.

"Acum 35 de ani am jucat la Rădăuți. Ne-am cazat la un hotel unde am dormit îmbrăcați cu cojoace, cu șepci sau fesuri în cap. Meciul s-a jucat la -21 de grade. Am întâlnit-o pe Metalul Rădăuți, echipă din Liga a 3-a.

Acesta a fost primul meci oficial al lui Helmuth Duckadam la Steaua. A fost 0-0 timp de 90 de minute, apoi am bătut cu 2-0 în... citeste mai mult

azi, 00:17 in Sport, Vizualizari: 36 , Sursa: Replica in