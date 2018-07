In 1965, productia de petrol a Romaniei a fost de 12,8 milioane tone, adica 265.800 barili/zi. In urmatorii ani, din cauza industrializarii fortate, productia a urcat in mod constant, pana la 15,1 milioane tone in 1976 (312.700 barili/zi) - cand a...

Manager, 16 Decembrie 2011