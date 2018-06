S-a facut mult zgomot in presa in ultima perioada pe tema fuziunii a doua mari grupuri financiare europene. Aceste informatii nu au fost insa confirmate oficial. Dar dincolo de aceste speculatii, fuziunile si achizitiile din industria financiar-bancara europeana par sa capete o noua dinamica. La 10 ani dupa o criza ce a zguduit din temelii si remodelat finantele mondiale, bancile incep sa-si puna din nou probleme existentiale. Un fenomen rar de un deceniu incoace capata o alta magnitudine in aceste zile. Fuziunile si achizitiile vor marca spiritele sistemului bancar european in urmatoarele luni, dupa multi ani de liniste. Se... citeste mai mult