Aproximativ 2.000 de zboruri programate pentru miercuri în principalele aeroporturi din nord-estul SUA au fost anulate din cauza unei furtuni care urmează să înceapă în următoarele ore, au informat aeroporturile din zonă citate de EFE.

Doar la New York, pe aeroportul JFK, una dintre principalele porţi de intrare în SUA, s-a anunţat suspendarea a 470 de zboruri în timp ce pe LaGuardia, care operează zboruri interne, au fost anulate 519 de zboruri.

Pe aeroportul Newark, din statul vecin New Jersey şi care deserveşte şi New York,