♦ Răzvan Furtună, directorul financiar al grupului: Vedeam 3,5% Robor abia la sfârşitul anu­lui, dar m-a luat prin surprindere evoluţia.

Cris-Tim, liderul pieţei de me­ze­luri din România, a plătit băn­ci­lor în plus echivalentul în lei a 600.000 de euro în ultimul an din cauza creşterii ROBOR, mai mult decât s-ar fi aşteptat managementul com­pa­niei.

Această cheltuială suplimentară cu ROBOR va fi acoperită din profitul compa­niei, spune Răzvan Furtună, directorul finan­ciar al grupului şi fost bancher la BCR.

„Cheltuim în jur de 600.000 de euro în plus pe an din cauza creşterii ROBOR. Este mai mult...