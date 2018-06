Zilele trecute am avut de pregatit o cina super rapida pentru cativa prieteni si cum nu aveam suficiente ingrediente si nici timp pentru un desert elaborat, am facut aceste fursecuri rapide cu nutella. Sunt atat de fragede, se topesc in gura, iar daca nutella nu va place, puteti sa le umpleti cu gem, crema de ciocolata sau crema de vanilie. Le-am ornat rapid cu putina ciocolata neagra topita la bain-marie si le-am pudrat cu fulgi de ciocolata. Merg foarte bine si simple sau pudrate cu zahar vanilat. Fursecurile cu nutella se pastreaza minunat la frigider (4-5 zile), intr-un recipient de plastic inchis ermetic. Reteta este... citeste mai mult