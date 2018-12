Fursecuri fragede de Craciun, reteta desert pentru masa de sarbatori

Doar cateva zile ne mai despart de Craciun, cea mai asteptata si vesela sarbatoare din an. Pe langa cadourile pentru cei dragi, curatenia generala si impodobirea bradului, ne gandim si la meniul de Craciun. In fiecare an dorim sa asezam pe masa de sarbatori, pe langa produsele traditionale, preparate dulci si sarate care sa ii impresioneze pe cei dragi.

Reteta fursecurilor de Craciun, fragede, este foarte simpla si gustoasa. Sa spunem ca singurul lucru mai migalos din aceasta reteta o reprezinta ornarea fursecurilor, dar chiar merita, plus ca puteti sa... citeste mai mult