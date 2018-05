Furnizorul de servicii şi soluţii software NTT DATA România (fosta EBS România), parte a concernului japonez NTT DATA, va lansa împreună cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca programul de master ’’Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare’’ în limba germană, începând cu acest an universitar. Scopul programului este de a oferi un context de dezvoltare studenţilor, actualizat la cerinţele pieţei IT.

’’Dorinţa noastră este de a susţine mediul educaţional prin implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor pieţei IT, astfel încât... citeste mai mult