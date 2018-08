Businessul Ness a depăşit anul trecut 70 mil. lei în România.

Furnizorul de servicii şi soluţii IT Ness Digital Engineering (NDE), cu sediul central în statul american New Jersey, vrea să recruteze în următoarele şase luni peste 70 de programatori în Iaşi, subsidiara locală urmând să ajungă astfel la aproape 500 de angajaţi în total. În prezent, NDE are în total 400 de angajaţi în România, din care 300 la Iaşi şi 100 la Timişoara.

