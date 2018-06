Furnizorul de sisteme informatice de business Afla Software din Zalău, judeţul Sălaj, controlat de cinci antreprenori locali, mizează în acest an pe o cifră de afaceri de 2 mil. euro, mai mult cu 54% faţă de anul trecut. În 2017, compania a avut afaceri totale de 1,3 mil. euro (circa 6,2 mil. lei), un profit net de 375.000 de euro (1,7 mil. lei) şi un număr mediu de 29 de angajaţi, potrivit site-ului Ministerului Finanţelor Publice. După prima jumătate a acestui an, compania spune că a depăşit cifra de afaceri realizată în 2017.

„Anul 2018 este un an al tranziţiei în industria de soluţii informatice. Pe de-o parte, continuă transformarea digitală, se consolidează implementarea de... citeste mai mult