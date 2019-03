Un agent economic sută la sută local, cu o cifră economică în creştere de la an la an, oferă produse de calitate în domeniul furajelor pentru animale şi nu numai, la un raport calitate/preţ avantajos şi cu multiple facilităţi, inclusiv transportul mărfii la domiciliul clientului.

Agro Furaje IND SRL este înfiinţată din 2016 şi se axează pe comerţul angro cu furaje pentru animale, dar şi pe comerţul de şroturi de floarea soarelui şi soia, servicii de Petshop, plus făină de grâu import Republica Moldova şi Ungaria.

Depozitul se află la ieşirea din municipiul... citeste mai mult