Furacios de mic/ Tanarul din Movila Miresii a furat un telefon mobil

In ziua de 23 mai , politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au identificat si depistat pe un tanar, in varsta de 14 ani, din comuna Movila Miresii, banuit de comiterea infractiunii de furt.

In fapt, in ziua 18 mai , tanarul, ar fi sustras un telefon mobil din incinta unui cafe-bar de pe raza localitatii.

Prejudiciul a fost recuperat de catre politisti, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.



