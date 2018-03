Fundaţia Orange şi Asociaţia „Freedom Smile” lansează proiectul Together, care pune în legătură directă companiile sau persoanele care doresc să doneze calculatoare şi alte obiecte IT, cu şcoli din mediul rural, interesate să intre în lumea digitală. În plus, platforma are şi o secţiune de voluntariat, în care se pot înscrie persoanele care se oferă să predea cursuri de informatică elevilor din mediul rural.

„Şcolile româneşti trebuie dotate cu calculatoare, pentru ca elevii să poată învăţa mai uşor prin intermediul noilor tehnologii. În ziua de azi, digitalul este absolut necesar pentru a te integra... citeste mai mult