Fundaşul Florin Gardoş, aflat sub contract cu clubul englez de fotbal Southampton FC, a semnat un contract cu CS Universitatea Craiova, a anunţat gruparea din Bănie.

Internaţionalul român de 29 de ani a confirmat pe pagina sa de Facebook că va evolua sub formă de împrumut până în vară la echipa din Bănie.

''A fost un început de an stresant, cu discuţii telefonice interminabile şi mulţi nervi, dar în final am ales să merg acolo unde am fost dorit cel mai mult. Aşa că, atâta timp cât pasul este spre teren, nu poate fi un pas înapoi....

