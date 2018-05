Al doilea căpitan al FC Viitorul, stoperul Bogdan Ţâru, crede că fosta campioană a României a făcut o figură frumoasă şi în sezonul recent încheiat în Ligii 1, în care s-a clasat pe locul patru, deşi a evoluat cu o echipă extrem de tânără.



„A fost un sezon reuşit, după ce am acces în turneul play-off pentru al treilea an la rând. Ne-am luptat mult, deoarece la începutul sezonului nu am avut rezultate aşa bune. A trebuit să tragem tare pe final. Încă de la începutul lui 2018, am reuşit mai multe jocuri bune, ceea ce ne-a dat încredere înaintea... citeste mai mult