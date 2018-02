„Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc este în căutarea a unu-doi fundași centrali cu talie, iar fotbaliștii sosiți recent la Arad se încadrează. Originar din Republica Moldova, Mihai Roșca face 23 de ani pe 26 martie și are în spate echipe din țara natală, precum Dacia Chișinău, AC Chișinău și Dinamo-Auto. A fost selecționat și la reprezentativele Under 19 și Under 21 a țării sale și se află de două zile sub comanda antrenorilor arădeni.

Vlad Opriș este și mai obișnuit cu nivelul atâta timp cât în tur a evoluat la CS Balotești. Masivul fundașul de picior stâng va împlini pe 9 septembrie 22 de ani și este orginar din Șimleu Silvaniei. A început fotbalul la juniorii de la Mobila