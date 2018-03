Functionarii publici vor fi platiti pentru orele suplimentare de luna viitoare Un proiect de lege care tocmai a primit votul decisiv in Parlament prevedere acordarea unui supliment de 75% la salariu politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul de administratie penitenciare si alte cateva categorii de personal. Incepand cu luna aprilie acest proiect intra in vigoare si se pune in aplicare doar daca recompensarea prin timp liber nu se poate face.

In anul 2018, s-a stabilit ca munca suplimentara sa fie racompensata la bugetari doar cu timp liber corespunzator, si nu in... citeste mai mult

azi, 16:11 in Social, Vizualizari: 64 , Sursa: Manager in