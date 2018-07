Functionarii publici, mituiti cu sporuri mari pentru a nu protesta Scandalul starnit in online dupa ce s-a aflat ca directorul Casei Judetene de Sanatate din Bacau primeste un spor de peste 2000 de lei “pentru conditii vatamatoare pentru lucrul la calculator” a scos la iveala motivul pentru care bugetarii, desi afectati de Revolutia Fiscala, nu protesteaza.

Mai exact, este vorba de functionarii publici care lucreaza in conditii normale, la birourile caselor judetene de asigurari medicale.

Altfel spus, Guvernul plateste din banii contribuabililor privati sporurile uriase ale functionarilor din aparatul de stat pentru a nu protesta dupa ce veniturile le-au scazut in urma... citeste mai mult