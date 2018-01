FUMIGENE de Weekend (14)

“Maduro pentru OMS” sau… “Cu Balanța, la pușcărie” Decesul cu numărul 38 cauzat de rujeola s-a inregistrat in Suceava, iar Satu Mare este judetul cu sub 10% copii vaccinati. Potrivit surselor oficiale, numarul total al îmbolnăvirilor, de la debutul epidemiei, este de 10.307 STOP In aceste condiții, activistii de la 2035faratutun fac glumite pe tema epidemiilor, de la ciuma bubonică la rujeola și malarie, concentrându-se însă pe…”epidemia fumatului”, subiectul pentru care sunt plătiți. De altfel, modul lor... citeste mai mult