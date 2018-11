Fumatorii le arunca, insa nu au idee cati bani ar putea castiga de pe urma lor.

Cei care fumează nu au idee ca prin aruncarea cutiilor de tigari pierd cel putin 500 de euro. Mai precis, totul consta in foliile aurii si argintii, care sunt situate in interiorul cutiei.

In acest sens, presa a relatat că o fumatoare din Belgrad vinde foliile de tigari pentru mai mult de 100 de euro pe kilogram. In Kragujevac (Serbia), un kilogram de folii se vinde cu minim 160 de euro, dar suma poate ajunge pana la 500 de euro.

