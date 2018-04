"Este al treilea meci în care suntem egalați la ultima fază. Nu înțeleg, pot să zic că suntem proști. Am pierdut sezonul acesta 6 puncte la ultimele faze, chiar nu îmi pot explica. A fost un meci special pentru mine, am jucat aici o bună perioadă de timp. Toată lumea m-a primit cum se cuvine. Cred că meritam victoria, este păcat că nu au reușit să plecăm cu toate punctele", a declarat Istvan Fulop citat de Gsp

"Iar pierdem puncte în prelungiri. Parcă suntem blestemați să primim gol. Asta înseamnă să fii prost. Nu-mi pot explica aceste lucruri, trebuia să câștigăm. Am avut om în plus, am controlat partida. Cu cele 6 puncte... citeste mai mult

