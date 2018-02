Grupul britanic Vodafone - unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telefonie mobilă din lume - şi grupul american Liberty Global, cel mai mare operator de cablu şi internet fix din lume, au reluat discuţiile cu scopul de a realiza schimburi de active pentru o parte din imperiile telecom pe care le deţin în Europa, a scris Financial Times citând surse apropiate companiilor. Negocierile dintre cele două grupuri sunt unele de maxim interes pentru piaţa din România, unde ambele grupuri au operaţiuni care se completează (Vodafone nu are servicii fixe iar UPC nu are servicii mobile), o eventuală fuziune sau preluare a... citeste mai mult