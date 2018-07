Frunza de dafin si scortisoara, o veche traditie pentru cei care vor sa slabeasca

Tratamentul pe baza de foi de dafin si scortisoara are efect de topirea grasimii abdominale, burta fiind zona cea mai dificila de subtiat.

Trebuie sa stiti ca ceaiul nu trebuie baut in mod excesiv.

Ceaiul de scortisoara si foi de dafin imbunatateste functia sistemului digestiv, previne gazele, previne infectiile tractului urinar si este satios.

Cheia consta in mentinerea unui echilibru, daca dieta este diversificata si in fiecare zi este bauta cate o ceasca cu ceai de scortisoara si foi de dafin imediat dupa mese, vor fi observate diferentele.

Frunzele de dafin au mai multe proprietati si sunt foarte frecvent folosite in bucataria mediteraneana.

Atat foile... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 188 , Sursa: Info Braila in