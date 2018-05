Pentru orice om care e curios sa vada in ce masura scoala "mai e ce a fost", exercitiul simplu de a sta cateva clipe la poarta unui liceu cantareste mai mult decat un tratat de psihologie. In principiu, n-ai vreme sa vezi detalii, culorile sunt tari, zarva e mare, graba, asemenea. Dar e ceva atat de batator la ochi ca nu stii daca sa-l iei ca pe un strigat sau ca pe o declaratie muta de independenta. Chipurile copiilor. Nu hainele, desi chiar si aici as putea remarca una alta.

Chipurile. In mod normal, la ora cand abia se sprijina soarele in coate, nimeni nu prea are chef de joaca.

