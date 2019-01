Într-o colaborare spectaculoasă, Stephen King si fiul sau, Owen King, pornesc de la o premisa originală şi incendiara: ce s-ar intampla dacă ar dispărea femeile?

Într-un viitor deloc indepartat, dupa ce adorm, femeile sunt acoperite de coconi asemenea fluturilor, iar dacă cineva îndrăzneşte să le tulbure somnul le va transforma in creaturi incredibil de agresive. Una singura, Evie Black, e imună la blestem.

Abandonati şi lăsaţi prada instinctelor primare, barbatii se impart in factiuni: unii vor s-o salveze pe Evie, iar altii nu vor decat să menţină haosul. Într-o... citeste mai mult

