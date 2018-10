Julio Baptista (37 de ani) a dezvăluit că a refuzat oferte din Australia, Mexic şi Argentina pentru a semna cu CFR Cluj. Brazilianul a spus că soţia sa, Silvia Nistal Calvo, şi-a dorit să rămână în Europa, motiv pentru care a semnat cu campioana României.

"Am primit diverse propuneri, să merg la alte echipe din Australia, Mexic şi Argentina. Nu am venit aici pentru bani, am venit aici pentru a ajuta. Noi ne-am înţeles asupra unui contract. Nu-mi place să spun câţi bani câştig. Poate că cel mai mic salariu pe care l-am câştigat vreodată este cel de aici", a declarat Julio Baptista,