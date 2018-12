Ea a dezvăluit recent că CR7 a înşelat-o de "zeci de ori" în cei aproape cinci ani petrecuţi împreună.

"Am fost cinci ani împreună şi s-au scris multe pe marginea separării noastre. Adevărul e însă numai unul. Ne-am despărţit pentru că el m-a înşelat cu zeci de femei", a declarat recent Irina Shayk.

Cristiano Ronaldo e în prezent într-o relaţie cu fotomodelul spaniol Georgina Rodriguez, alături de care are şi o fetiţă în vârstă de un an.

După despărţirea de Ronaldo, Irina s-a cuplat cu actorul... citeste mai mult

