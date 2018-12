Modelul german Heidi Klum, în vârstă de 45 de ani, s-a logodit cu muzicianul Tom Kaulitz, în vârstă de 29 de ani, chitarist al trupei Tokio Hotel, după o relație de un an, potrivit Associated Press.

Informația a fost oferită de Klum într-un mesaj publicat luni pe site-ul de socializare online Instagram, anunţă Hotnews.



Vezi această postare pe Instagram I SAID YES ❤️

O postare distribuită de Heidi Klum (@heidiklum) pe Dec 24, 2018 at 11:01 PST

