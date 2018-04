In urma cercetarilor efectuate, politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Tudor Vladimirescu au identificat-o, in cursul zilei de ieri, pe o tanara, in varsta de 20 de ani, din comuna Tudor Vladimirescu, banuita ca, la data de 25.11.2017, in...

Info Braila, 29 Martie 2018