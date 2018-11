Fructul sweetie, indicat persoanelor care au colesterolul mărit În ultimii ani am început să vedem prin supermarketuri tot felul de fructe exotice, dar rareori le punem în coşul de cumpărături, pentru că nu ştim mare lucru despre ele, ce gust au, dacă ne fac bine sau rău, câte calorii au etc. Printre acestea se numără şi sweetie, un fel de grepfrut mai micuţ, dar de culoare verde şi cu un gust, aşa cum îi spune şi numele, dulceag, asemănător celui de pomelo. Marele avantaj al acestui fruct din categoria citricelor este că nu are o aciditate la fel de ridicată precum portocalele, lămâile sau grepfrutul, deci înseamnă că poate fi consumat fără grijă de cei care au probleme cu gastrita.... citeste mai mult