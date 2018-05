Fructul care inlocuieste mai multe medicamente

In Grecia antica erau foarte cunoscute proprietatile tamaduitoare ale fructelor, fie ele de livada sau de padure. Iar cirestele erau considerate adevarate medicamente.

Expertii au reusit sa demonstreze ca acest fruct contine o cantitate uriasa de substante necesare organismului. Cercetatorii au enumarat doar o parte din patologiile cu care ciresele pot lupta in organismul uman.

De asemenea, ciresele pot stopa dezvoltarea unor afectiuni de sanatate. Spre exemplu, ele pot incetini extinderea tumorilor, si amelioreaza considerabil ateroscleroza. In egala masura ii ajuta pe cei care sufera de... citeste mai mult