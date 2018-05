Merele uşurează digestia

Aceste fructe îţi oferă mai multe avantaje: uşurează digestia, îţi suplimentează aportul de vitamine şi minerale, nu te îngraşă, au efectul unui tonic nervos natural. Mâncate cu puţin timp înainte de fiecare masă principală, merele îţi vor reduce pofta de mâncare prea mare, ceea ce te va opri să mănânci în exces.

Afinele reduc pofta de dulciuri

Toate fructele de pădure sunt indicate pentru menţinerea sănătăţii. Dintre acestea, afinele sunt indicate celor care vor să slăbească, pentru că unt bogate în fibre care prelungesc senzaţia de saţietate şi te feresc de pofta de dulciuri sau de alimente nesănătoase care îngraşă.

O ceaşcă de afine are aproximativ 83... citeste mai mult

azi, 14:39 in Sanatate, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in