Potrivit FRONTEX, dupa sapte luni de la inceputul anului, numarul migrantilor in Europa a depasit 340.00 fata de 123. 500 in perioada similara a anului trecut. In luna iulie la frontierele UE au ajuns 107.500 de persoane venite prin Mediterana din...

Jurnalul National, 20 August 2015