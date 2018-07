Frenezie auto in Europa. Dacia are cresteri fabuloase Datele pe luna trecuta ale Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arata un optimism iesit din comun pentru piata auto.

Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana si in tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia) au sporit cu 5,1%, in comparatie cu iunie 2017.

Piata auto din Romania este pe locul doi, dupa Suedia (72,9%), din regiunea luata in calcul, cu un avans de 52,4% (12.241 de unitati), fata de iunie 2017, si cu unul de 33,5%, pe ansamblul primelor sase luni din 2018... citeste mai mult

